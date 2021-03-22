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Мир

В сети показали хоромы младшего сына Лукашенко в президентском дворце

23:00 22 марта 2021
Лукашенко с сыном

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай имеет в Минске во Дворце Независимости собственные апартаменты.

В здании есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников. Там располагаются личные покои Александра Лукашенко и его сына Николая. Есть купальня, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр.

Для Николая отведен настоящий президентский люкс — собственный санузел, спальня, комната для досуга. Все помещения внушительных размеров, почти как малогабаритная квартира.

Telegram-канал NEXTA пишет, что интерьеры выдержаны в стиле «дорого-богато».

У наследника Лукашенко есть дорогие гаджеты, большая библиотека, модели кораблей и даже набор солдатиков.

Известно, что Николай Лукашенко увлекается классической музыкой, особенно любит творчество Сергея Рахманинова.

По мнению психолога Рамиля Гарифуллина, Лукашенко-младший вырос в «тепличных» условиях, а потому у юноши будут трудности с социализацией и в налаживании отношений со сверстниками.

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