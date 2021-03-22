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Мир

ЕС открестился от российской антиковидной вакцины

10:06 22 марта 2021
Вакцина от коронавируса

Европе не нужна российская вакцина против коронавируса.

Как передает «НВ», об этом в эфире телеканала TF1 заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон.

«У нас совершенно нет необходимости в Спутнике V», — сказал он и напомнил, что в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета. Он назвал и конкретную дату достижения коллективного иммунитета в ЕС — это 14 июля 2021 года.

По словам Тьерри Бретона, с марта по июль 2021 года Европейский союз получит от 300 до 350 миллионов доз вакцины от коронавируса. При этом он добавил, что у Российской Федерации возникают проблемы с производством препарата.

Напомним, что в ряде стран ЕС возобновили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca — ранее кампанию приостанавливали из-за подозрений по поводу опасности возникновении тромбоза после прививок. На прошлой неделе о готовности и далее использовать вакцину заявили в Германии, Италии, Латвии, Литве, на Кипре и во Франции. Испания и Нидерланды намерены возобновить вакцинацию на этой неделе.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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