Меган Маркл солгала: в сети появился документ, опровергающий ее слова о свадьбе с принцем Гарри

В сети появился документ, доказывающий, что Меган Маркл сказала неправду, заявив в интервью Опре Уинфри, что они с принцем Гарри на самом деле поженились во дворе Ноттингем-коттеджа на территории Кенсингтонского дворца за три дня до пышной свадьбы, которая была устроена в Виндзоре 19 мая 2018 года. Она утверждала, что никто больше при этом не присутствовал — были только жених, невеста и венчавший пару архиепископ Кентерберийский. А торжественная церемония в Виндзоре, которая транслировалась в прямом телеэфире, была, по словам Меган лишь «спектаклем» для публики.

После ее выступления англиканские священники выразили сомнения. Так, по законам церкви на церемонии бракосочетания обязательно должны присутствовать по меньшей мере два свидетеля — иначе брак не будет иметь законной силы. Женатая пара также не может сочетаться браком повторно. То есть либо архиепископ Кентерберийский, венчавший пару в Виндзоре, принял участие в обмане, либо то, что произошло во дворе дома Меган и Гарри, свадьбой назвать нельзя.

В распоряжение британской газеты The Sun попало свидетельство о браке Меган Маркл и принца Гарри, где четко указана дата и место свадьбы — 19 мая, часовня Святого Георга на территории Виндзорского замка. В качестве свидетелей там указаны отец Гарри принц Чарльз и мать Меган Дория Рэгленд.

Документ выдал по запросу журналистов Главный ЗАГСа Великобритании (General Register Office).

Между тем бывший сотрудник канцелярии архиепископа Кентберберийского Стивен Бортон, выписывавший лицензию на брак герцога и герцогини Сассекских, заявил, что Меган явно все «перепутала». По его словам, именно то, что произошло 19 мая, считается официальным браком — как по церковным, так и по мирским законам.

«Подозреваю, что они обменялись некоторыми простыми клятвами, которые, возможно, написали сами, что нынче модно. И произнесли их перед архиепископом. Или, что еще более вероятно, это была простая репетиция», — выразил свое мнение Бортон о «ранней свадьбе» герцога и герцогини.

Скриншот издания The Sun

Ранее, как писали «ФАКТЫ», частный детектив публично признался, что газета The Sun наняла его шпионить за Меган Маркл.

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