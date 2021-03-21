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Мир

Новый «козлогеддон»: в Британии улицы городов заполонили дикие козлы

21:16 21 марта 2021
Горные козы в Лландидно

В последнее время сразу несколько населённых пунктов Англии страдают от козлиного нашествия, виной которому — ошибка зоозащитников и правительства. Об этом пишет BBC.

Дело в том, что популяцию горных коз перестали контролировать, и их численность так выросла, что они устроили косплей на фильмы в сеттинге постапокалипсиса.

В частности, с подобным «нашествием» столкнулись английские города Лландидно и Конуи.

Если раньше дикие соседи с гор только изредка наведывались к ним, то теперь их количество на улицах становится пугающим.

Луиза Эмери, государственный представитель округа Грейт-Орм в совете Конуи, объяснила, что масштабы козлиной атаки вышли далеко за рамки, с которыми можно мириться.

«Да, они и раньше забредали в поисках еды. Но сейчас они прорвались гораздо дальше вглубь территории. Они сидят на дорогах, прыгают по крышам домов и представляют опасность для людей. Особенно в ночное время, ведь они передвигаются очень тихо, и услышать их приближение практически невозможно. Водители могут повернуть за угол и наткнуться на десяток козлов», — говорит она.

Всё это — результат провальной программы контрацепции, которую проводят зоозащитники и смотрители местных заповедников каждый год. Из-за специальных инъекций животные временно перестают размножаться, вследствие чего их поведение разительно отличается от наблюдаемого в Лландидно и Конуи.

К сожалению, в сезон 2020−2021 годов активисты решили перенести процедуры из-за ужесточения карантинных мер на территории Англии. Многие добровольцы просто не могли попасть в города, чтобы сделать козам инъекции, в результате чего одичавшие животные заполонили улицы городов.

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