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В РФ слон упал за арену во время шоу и вызвал панику в цирке

17:41 21 марта 2021
Казанский цирк

В российском городе Казани во время циркового представления упал один из двух находившихся на арене слонов. В Сети появились кадры с места инцидента.

По словам очевидцев, слон потерял равновесие и свалился на борт у зрительских мест по вине «напарника». Сразу после падения животного на трибунах началась паника.

«Сколько страха натерпелись те, кто сидел внизу. Слоны сошли с ума в казанском цирке. Хорошо, что мы сидим далеко от этого безобразия», — прокомментировал случившееся один ииз зрителей.

Слонов попытались успокоить дрессировщики. Выступление пришлось остановить, а слоны побрели в подтрибунное помещение. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в начале года в российском Ижевске устроили цирковое представление с козлами, которых нарядили в… нацистов.

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