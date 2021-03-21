Смерть королевы красоты: «Мисс Бишкек» умерла в 27 лет от рака
27-летняя красавица из Киргизстана Зульфира Эркинбекова скончалась от рака. Об этом сообщили родные Зульфиры в соцсетях. У бывшей «Мисс Бишкек» и вице-мисс национального конкурса красоты осталось двое детей: пятилетняя дочь и четырехмесячный сын.
Страшный диагноз Зульфире поставили после вторых родов: рак яичников в четвертой стадии и канцерматоз брюшины. Эркинбекова вместе с мужем очень надеялись на операцию в турецкой клинике. Чтобы собрать нужные 20 тысяч долларов, семья попросила о помощи у подписчиков в соцсетях.
Свой последний пост в Instagram Зульфира писала уже из Стамбула. Ей предстояли операция и курс химиотерапии.
Пять дней назад Эркинбекова поблагодарила всех за помощь и опубликовала записку с предсказанием: молодой женщине предрекали легкий год без тревог и переживаний.
Как известно, далеко не у всех победительниц конкурсов красоты дальнейшая судьба складывается благополучно. Мисс Уругвай Фатими Давила была найдена мертвой в гостинице в Мексике — предположительно, девушка покончила с собой, не найдя работу. А гватемальская королева красоты пыталась пробраться в США через стену на границе и сорвалась с высоты.466
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