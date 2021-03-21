Разозлившийся хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку от смерти

В Великобритании, в городе Бромсгроув произошел довольно необычный случай: домашний хомяк по кличке Сталин искусал свою 43-летнюю владелицу Андреа Лэнг, чем невольно спас ее от смерти, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

Как оказалось, несколько дней назад Андреа чистила клетку своего питомца. В какой-то момент зверёк разозлился из-за подобного вторжения в частную жизнь и больно укусил девушку за палец. Через несколько дней у Андреа началось воспаление, рана начала грозиться. Кроме того, на руке появилось несколько синяков. Тогда британка решила обратиться к врачам.

Медики взяли у Лэнг анализы и обнаружили у неё редкую болезнь, которая ведёт к очень высокому уровню свертываемости белков в крови, и как следствие — повышенному риску тромбоза. Девушке прописали целый курс лекарств. Специалисты говорят, что без медикаментов Андреа могла бы умереть.

«Я благодарна моему хомяку за то, что он укусил меня. Это было большой удачей. Если бы он этого не сделал, я могла бы и не узнать об этой серьезной болезни. Он милый, хоть и опасный. Раньше он любил сидеть у меня на ладошке, однако теперь я предпочитаю держать дистанцию», — рассказала Лэнг журналистам.

Андреа добавила, что приобрела хомяка в декабре прошлого года. Почему она решила назвать животное именем бывшего советского лидера, девушка не объяснила.

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