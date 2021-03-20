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Мир

Нападение голой женщины: дама без одежды пробралась в телестудию и кинула камень в ведущую

21:59 20 марта 2021
ведущая

Румынская телеведущая Мирела Вайда прямо на рабочем месте подверглась нападению. 19 марта Мирела в прямом эфире рассказывала о последних событиях в стране, когда в студию телеканала Antena 1 забежала неизвестная голая женщина.

Как сообщает Adevarul.ro, хулиганка кричала «Верни мои деньги» и бросила в Мирелу булыжник. К счастью, меткостью визитерша не отличалась, ведущая не пострадала. Возмутительницу спокойствия увели охранники.

Предполагается, что женщина проникла в телецентр через неохраняемый вход, ведущий на служебную парковку. Работники студии говорят, что сразу заметили незваную гостью, бродившую по коридорам, но решили не вмешиваться лично, а вызвать полицию. Правоохранители прибыли как нельзя вовремя, чтобы обезвредить хулиганку и увезти ее в психиатрическую клинику в Яссах.

По информации румынских СМИ, женщина, напавшая на Мирелу Вайду, могла быть причастна и к другим похожим нападениям в румынской столице.

Тем временем телеведущая, оправившись от шока, рассказала журналистам, что неоднократно получала угрозы от женщины, назвавшейся Магдаленой Шербан. Женщина с таким именем была осуждена за убийство, после того как в 2017 году в метро Бухареста столкнула на рельсы молодую девушку. Телеканал Antena 1 и лично Вайда подробно освещали бухарестское ЧП.

Нашлись и скептики, которые заявили о «постановке» в прямом эфире. Вайда на такие предположения отреагировала резко. «Даже тем, кто думает, что это розыгрыш, я всем сердцем и душой желаю никогда не пережить того же, что и я. Потому что я видела свою смерть», — заявила она.

Напомним, ранее популярная египетская телеведущая Лобна Асаль подверглась нападению обезьяны в прямом эфире. Животное принес с собой гость студии, актер Ибрагим эль-Самман.

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