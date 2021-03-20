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Дизель вовремя пришел на помощь: немецкая овчарка помогла спасти человека, провалившегося под лед

18:39 20 марта 2021
овчарка

В США в городе Стоунхэм (штат Массачусетс) собака помогла спасти юношу, провалившегося под лед. Об этом сообщает The Epoch Times. Молодой велосипедист решил, что озеро хорошо замерзло и можно сократить путь и проехать напрямик. Тем не менее посреди водоема лед треснул, и незадачливый велотурист пошел ко дну.

На помощь тонущему пришли люди, гулявшие в парке. Сначала юношу хотели вытащить из воды за руку или за одежду, но лед начал трескаться еще сильнее, и сами спасатели оказались в опасности. Мужчины догадались бросить тонущему прочную ветку. С ее помощью юноша смог выбраться из воды и осторожно доползти до безопасного места.

Участвовавший в спасательной операции житель Стоунхэма Томас Уолш считает, что героем дня был не он, а его собака Дизель. Немецкая овчарка вовремя поняла, что на озере происходит что-то неладное. Пес буквально притянул хозяина к берегу, чтобы Том выяснил, что случилось. Уолш признался, что в тот момент как раз слушал музыку в наушниках, а потому никаких криков о помощи не услышал бы.

Напомним, это не первый чудесный случай, когда люди обязаны жизнью питомцам. Так, в США собака помогла вызвать скорую помощь для своего хозяина и помогала ему оставаться в сознании до приезда врачей.

Фото stonehamfire.com

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