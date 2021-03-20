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Мир

«Наказала» за интернет: в России женщина задушила подушкой шестилетнюю дочь

17:26 20 марта 2021
телефон

В России жительница Самарской области задержана за убийство шестилетней дочери. Подозреваемая и раньше состояла на учете в полиции, а потому приехав на вызов о «несчастном случае», следственная группа не стала верить на слово родительнице. В полиции считают, что речь идет об убийстве, сообщает Regnum.

Трагедия случилась в селе Новое Усманово. Сначала в дом приехала участковый врач и зафиксировала смерть девочки. Затем прибыли правоохранители и задержали 42-летнюю мать ребенка.

Следователи еще не установили полную картину случившегося, но по одной из версий, россиянка разозлилась, что дочь зашла в интернет, не спросив разрешения. Мать отобрала у девочки телефон, накричала на дочку, а затем — умышленно либо по неосторожности — задушила ребенка подушкой. Когда приехала врач, спасать девочку уже было поздно — в медицинском заключении говорится о смерти от асфиксии.

Фото pixabay.com

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