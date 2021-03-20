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Мир

Равноценный обмен: жителям РФ предложили отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска

16:21 20 марта 2021
владивосток

Ближе к седьмой годовщине российской оккупации Крыма в соцсетях с новой силой разгорелась «крымнашистская» истерия. В одну из таких горячих дискуссий был втянут даже бывший посол США в России Майкл Макфол. Дипломат предложил «крымнашистам» следовать их же собственной логике и отдать Приморский край Китаю.

Острая дискуссия разгорелась после поста Макфола в Twitter, где он четко заявил, что «Крым — это часть Украины». Пользователи с русскоязычных аккаунтов попытались поспорить: дескать Крым стал российским еще в 1783 году, а, значит, и сейчас должен принадлежать РФ.

«Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?» — заявил пользователь с ником «НеБолтай!».

В ответ Макфол предложил россиянам попробовать отказаться от двойных стандартов. «Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска? — поинтересовался дипломат. - Я немного читал историю».

Когда «исторические» аргументы были разгромлены в пух и прах, в ход пошли ссылки на «право сильного». Якобы Россия только пытается защищаться в мире, где всем заправляет США. На это у бывшего посла тоже нашлось, что ответить.

«Россия аннексировала Крым, нарушив одну из самых священных норм международной системы, установленной ООН», — настаивает Макфол. На этом дипломат решил поставить точку и дальнейшие споры с «крымнашистами» посчитал излишними.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что его страна считает Крым Украиной, а российскую оккупацию полуострова — наглым отрицанием современного международного порядка.

Такую же позицию озвучила и «Большая семерка». Там настаивают: любые попытки России легитимизовать аннексию Крыма обречены на неудачу.

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