В США арестовали женщину, которая кашляла на таксиста

В Соединенных Штатах полиции сдалась пассажирка такси, которая намеренно сорвала маску с лица водителя и накашляла на него. Об этом пишет Ladbible.com.

Дело в том, что 24-летняя девушка воспользовалась услугами такси вместе с двумя своими подругами. Ссора между пассажирками и водителем началась из-за того, что он отказался вести компанию, пока одна из девушек не наденет защитную маску. Водитель остановил такси, тогда женщины стали ругаться на него, а одна из них принялась кашлять ему лицо.

Более того, девушка выхватила у водителя сотовый телефон и попыталась скрыться с ним, но водителю удалось вернуть мобильный.

Сдавшейся полиции девушке сначала предъявили обвинения в попытке ограбления, нападении на таксиста и нарушении санитарных норм. Но позже часть обвинений с американки сняли. Арестованную девушку, которая не носит маски, отпустили только после того, как она заплатила крупный залог.

Напомним, в Украине за отсутствие защитной маски в общественном месте, предусмотрен административный штраф. Кроме того, штрафы предусмотрены для предприятий и предпринимателей, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без защитных масок или респираторов.

Фото ladbible.com/

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