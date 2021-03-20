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Мир

В российской Самаре мужчина «изнасиловал» трамвай

14:05 20 марта 2021
трамвай и извращенец

В российской Самаре произошел некрасивый инцидент. Об этом сообщает местный сайт Progorodsamara.

На проспекте Ленина видеорегистратор одного из автомобилей запечатлел, как неизвестный мужчина, одетый во все черное, подбежал к проезжающему мимо трамваю и начал изображать характерные движения сексуального характера.

Впрочем, водитель трамвая, не реагируя на произошедшее, спокойно продолжил движение.

Через время мужчина успокоился и прекратил демонстрировать свою сексуальность.

Издание пишет, что инцидент обсуждали в местном паблике. Люди предположили, что у мужчины проблемы с головой.

Ранее «ФАКТЫ» писали еще об одной мерзкой истории, произошедшей в российской Самаре. Там семейная пара оказалась на грани развода из-за того, что 30-летний мужчина изменял жене с собственной собакой.

Фото progorodsamara.ru/

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