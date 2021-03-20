Воспитывали «защитников отечества» в борделе: в РФ помещение Минобороны использовали под публичный дом

В российском Екатеринбурге в помещении Минобороны разместили эротический салон. Жалобу в полицию написала местная жительница, под квартирой которой работало это заведение. Об этом пишет «Ридус».

Женщина утверждала, что там часто включают громкую музыку и топают каблуками. По ее словам, полицейские выяснили, что шум создает уборщица, и провели с ней беседу.

В самом салоне жительнице пояснили, что без музыки не могут работать, так как это распоряжение руководства.

Работницы массажного салона

По информации издания, позже, после многочисленных жалоб, полиция составила административный материал по статье «Занятие проституцией». Кроме того, правоохранителями был выявлен факт несанкционированной торговли спиртным.

В Минобороны якобы заявили, что договор аренды уже расторгнут и в настоящий момент нанимателей принудительно выселяют.

В самом же салоне сообщили, что закрываться не собираются и у них всё в порядке.

Напомним, в Украине в связях с проститутками был замечен нардеп от «Слуги народа». А бывший глава таможни «засветился» в одном из самых дорогих киевских ночных клубов, причем в шоу присутствовали элементы БДСМ.

Фото tagilcity.ru/





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