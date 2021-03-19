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50-летний блогер-байкер два года притворялся молодой красивой девушкой с помощью приложения для смартфона

18:08 19 марта 2021
Азуса Гакуюки

В Японии в течение двух лет была весьма популярна в соцсетях блогерша Азуса Гакуюки. Привлекательная молодая девушка, увлекающаяся мотоциклами, походами в горы и катанием на лыжах, регулярно публиковала свои снимки, радуя армию своих подписчиков.

Однако, как сообщает Oddity Central, Азуса шокировала поклонников, появившись в эфире популярной телепрограммы. Оказалось, что под видом девушки скрывался 50-летний мужчина-байкер. Он рассказал, что, когда публиковал свои настоящие фото, у него было совсем мало просмотров. Но два года назад он решил применить популярное приложение для смартфона FaceApp, с помощью которого перевоплотился в девушку. И сразу же число его фолловеров и лайков постов увеличилось многократно.

Теперь японец решил раскрыть обман. И не прогадал — число подписчиков у него увеличилось еще больше.

Кстати, один раз «Азуса» прокололась. Она не заметила, что в зеркале мотоцикла отражалась в своем истинном виде — блогера-байкера. Однако большинство подписчиков решили, что фото девушки, наверное, делает ее отец. И лишь некоторые заподозрили неладное.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вирусные видео с фальшивым Томом Крузом всполошили экспертов в области онлайн-безопасности.

Фото @azusagakuyuki

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