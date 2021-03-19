«Обращаюсь к вам на языке, который уничтожали, но не уничтожили»: президент Литвы сорвал аплодисменты в Раде

Президент Литвы Гитанас Науседа, который прибыл в Украину с официальным визитом, выступил в парламенте, начав свою речь на украинском языке.

«Уважаемый председатель Верховной Рады», — начал свое выступление президент Литвы, на его слова народные депутаты отреагировали аплодисментами. Видео в сеть выложило Internet Radio Holos fm.

«Уважаемые депутаты Верховной Рады, — продолжил он. — Дорогие братья и сестры, украинцы. Я приехал в вашу страну с известием о дружбе и сотрудничестве. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить путь к нашему общему будущему».

Напомним, что программа визита литовского лидера включала его встречу тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским и их совместное участие в заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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