Кремль исключил дебаты Путина с Байденом

В Кремле рассчитывают на открытый диалог президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram канал ТАСС.

«Между Путиным и Байденом не может быть никаких дебатов, предложение российского лидера предполагает открытый диалог», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом отмечается, что Кремль расценит как отказ отсутствие ответа от США на предложение Путина о диалоге.

Напоминаем, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Он также предупредил президента РФ, что при подтверждении вмешательства России в выборы в Америке, обязательно будут последствия .

Ранее сообщалось, что в ходе избирательной кампании Байден постоянно отзывался о Путине, как о «КГБшном бандита» .

Фото: pixabay.com

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