Кремль исключил дебаты Путина с Байденом
В Кремле рассчитывают на открытый диалог президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram канал ТАСС.
«Между Путиным и Байденом не может быть никаких дебатов, предложение российского лидера предполагает открытый диалог», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом отмечается, что Кремль расценит как отказ отсутствие ответа от США на предложение Путина о диалоге.
Напоминаем, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Он также предупредил президента РФ, что при подтверждении вмешательства России в выборы в Америке, обязательно будут последствия .
Ранее сообщалось, что в ходе избирательной кампании Байден постоянно отзывался о Путине, как о «КГБшном бандита» .
Фото: pixabay.com27
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