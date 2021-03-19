Резонансный смертельный взрыв произошел в России

Под Москвой в Химках в многоэтажном доме прогремел взрыв — один человек погиб, еще двое могут находится под завалами.

Как сообщает «Медуза», взрыв произошел на восьмом этаже дома, что на улице Зеленой. Предполагается, что в квартире взорвался газ. Под завалами могут находиться двое.

Взрыв была такой силы, что обрушил фасад квартиры по всей площади. Повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей, а также рухнули перекрытия между этажами. В общей сложности загорелись пять квартир.

Тем временем «РИА Новости» выкладывает в сеть видео с места ЧП, называя взрыв «хлопком».

Напомним, что недавно в Карачаево-Черкесии (Россия) смертник привел в действие взрывное устройство возле здания регионального управления ФСБ.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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