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Граймс показала видео, в котором их с Илоном Маском 10-месячный сын играет на синтезаторе

8:49 19 марта 2021
Экс

После того, как миллиардер Илон Маск поделился в Twitter редким фото, где он изображен вместе со своей возлюбленной, певицей Граймс, и их десятимесячным сыном, сама Граймс показала видео, в котором их отпрыск играет на синтезаторе.. «О, боже! Это соло», — подписала она пост.

Малышу X Æ A-XII (дома его называют сокращенным именем Экс) явно нравятся извлекаемые им из инструмента звуки. Сама певица, отметившая 17 марта свое 33-летие, наблюдает за мальчиком с умилением. «Ты такой умный», — слышен ее голос за кадром.

Ранее уроженка Канады Граймс (настоящее имя Клэр Буше) рассказала, что смотрела вместе с Эксом фильм «Апокалипсис сегодня» и заявила, что ее ребенок интересуется «радикальным искусством».

X Æ A-XII — первенец Буше и шестой ребенок Илона Маска. Пятерых детей (двойню и тройню) ему родила его первая жена Джастин Уилсон.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Девушка Илона Маска за 20 минут заработала шесть миллионов долларов, продавая «несуществующие» произведения искусства.

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