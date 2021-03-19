Граймс показала видео, в котором их с Илоном Маском 10-месячный сын играет на синтезаторе
После того, как миллиардер Илон Маск поделился в Twitter редким фото, где он изображен вместе со своей возлюбленной, певицей Граймс, и их десятимесячным сыном, сама Граймс показала видео, в котором их отпрыск играет на синтезаторе.. «О, боже! Это соло», — подписала она пост.
Малышу X Æ A-XII (дома его называют сокращенным именем Экс) явно нравятся извлекаемые им из инструмента звуки. Сама певица, отметившая 17 марта свое 33-летие, наблюдает за мальчиком с умилением. «Ты такой умный», — слышен ее голос за кадром.
Ранее уроженка Канады Граймс (настоящее имя Клэр Буше) рассказала, что смотрела вместе с Эксом фильм «Апокалипсис сегодня» и заявила, что ее ребенок интересуется «радикальным искусством».
X Æ A-XII — первенец Буше и шестой ребенок Илона Маска. Пятерых детей (двойню и тройню) ему родила его первая жена Джастин Уилсон.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Девушка Илона Маска за 20 минут заработала шесть миллионов долларов, продавая «несуществующие» произведения искусства.
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