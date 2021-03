Частный детектив публично признался, что его наняли шпионить за Меган Маркл

Частный детектив Дэниел Портли-Хэнкс рассказал журналистам телерадиокомпании Би-би-си и газеты The New York Times, что шпионил за Меган Маркл и членами ее семьи. Портли-Хэнкс признался, что в 2016 году его нанял британский таблоид The Sun. На тот момент имя Меган Маркл, чей роман с принцем был еще на самой ранней стадии, ему ни о чем не говорило. И он не знал о ее связях с британской королевской семьей.

Дэниел, который в настоящее время уже находится на пенсии и живет в Лос-Анджелесе, говорит, что его задачей было раздобыть приватную информацию о Меган. И он пользовался незаконными средствами для получения доступа к ней — включая номер социального страхования Маркл, ее телефонный номер, адрес, а также аналогичные данные ее американских родственников, бывшего мужа и экс-бойфренда. За работу ему заплатили 2055 долларов.

Бывший детектив публично извинился перед герцогиней Сассекской: «Я приношу извинения Меган Маркл и принцу Гарри за то, что следил за ее семьей, особенно за ее отцом, от имени The Sun… Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться перед королевой, потому что понимаю, что вред, который я причинил, затронул все семью».

После откровений детектива, пресс-секретарь герцогини Сассекской выступил с заявлением от имени Меган и принца Гарри, в котором осудил «хищнические методы», практикующиеся сегодня в британских СМИ и причиняющие «непоправимый ущерб семьям и отношениям». В заявлении также говорится, что Меган и Гарри «благодарны» тем сотрудникам СМИ, кто «отстаивает ценности журналистики».

Между тем издатель газеты The Sun, News Group Newspapers, заявил: «Мистеру Хэнксу не было поручено совершать какие-либо незаконные действия или нарушать законы о конфиденциальности. Более того, ему было дано четкое письменное указание действовать законно, и он подписал юридическое обязательство, что будет это делать».

Гарри часто винил таблоиды в смерти своей матери принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе, когда ее преследовали папарацци. И говорил, что одной из причин, по которой они с женой отказались от исполнения королевских обязанностей, стало слишком назойливое внимание к ним со стороны прессы.

Ранее Меган Маркл выиграла в суде дело против газеты Daily Mail и ее издателя Associated Newspapers, которых она обвинила в нарушении конфиденциальности и авторских прав из-за публикации личного письма, адресованному ее отцу Томасу Марклу.

