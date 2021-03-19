Ряд стран ЕС решил возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca

В ряде стран Евросоюза возобновили вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca после паузы, которая была взята из-за подозрений о возникновении тромбоза после прививок.

Как сообщает «Немецкая волна», вакцинация возобновлена в Германии с 19 марта. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) после того, как свой вердикт вынесло Европейское агентство по лекарственным средствам — там пришли к выводу, что препарат безопасен. Правда, пообещали добавить в перечень появления возможных побочных эффектов риск возникновения тромбоза головного мозга. По словам министра, эта информация будет доводится до ведома всех, кто захочет вакцинироваться данным препаратом.



Также с 19 марта вакцинацию возобновляют Италия, Латвия, Литва и Кипр, а во Франции объявили о готовности вновь применять этот препарат. В частности, французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что вакцинируется в пятницу, 19 марта. Отмечается, что о возобновлении использования препарата AstraZeneca со следующей недели сообщили Испания и Нидерланды.

Тем временем в компании AstraZeneca заявила, что ее вакциной от COVID-19 привились 17 миллионам человек, и что количество случаев возникновения тромбоза составляет лишь несколько десятков.

Напомним, что в Украине отвергли возможность прекращения вакцинации граждан препаратом Covishield/AstraZeneca. А Министерство здравоохранения увеличило интервал между первой и второй прививкой с 28 до 90 дней.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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