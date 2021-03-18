27.60 / 27.78 32.83 / 33.18
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В сети запустили аферу с якобы участием Моргенштерна: что придумали мошенники

18:09 18 марта 2021
Моргенштерн

Мошенники распространяют на YouTube ролик, в котором от лица российского рэпера Алишера Моргенштерна направляют пользователей на фишинговые сайты. Об этом сообщают «Известия».

Ролик смонтирован из отрывков клипа Моргеншетерна 2020 года, в котором он рекламировал карту «Альфа-банка».

Из видео следует, что Моргенштерн разыгрывает крупную сумму денег. Для обналичивания сертификата на 2 тысячи 200 долларов требуется ввести данные карты, номер телефона и адрес электронной почты, а также подтвердить операцию вводом кода из SMS от банка. Это якобы необходимо для подтверждения получения выигрыша. На самом деле мошенники используют эти данные для списания денег с счета пользователя.

Напомним, в Украине хакеры атаковали счета клиентов одного из банков.

Фото из Instagram Моргенштерна

172

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Леся Никитюк

Лесе Никитюк сделали предложение

королева

Наташе Королевой без макияжа досталось в комментариях на TikTok

тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер