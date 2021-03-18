В сети запустили аферу с якобы участием Моргенштерна: что придумали мошенники

Мошенники распространяют на YouTube ролик, в котором от лица российского рэпера Алишера Моргенштерна направляют пользователей на фишинговые сайты. Об этом сообщают «Известия».

Ролик смонтирован из отрывков клипа Моргеншетерна 2020 года, в котором он рекламировал карту «Альфа-банка».

Из видео следует, что Моргенштерн разыгрывает крупную сумму денег. Для обналичивания сертификата на 2 тысячи 200 долларов требуется ввести данные карты, номер телефона и адрес электронной почты, а также подтвердить операцию вводом кода из SMS от банка. Это якобы необходимо для подтверждения получения выигрыша. На самом деле мошенники используют эти данные для списания денег с счета пользователя.

Напомним, в Украине хакеры атаковали счета клиентов одного из банков.

Фото из Instagram Моргенштерна

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