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Мир

«Пугало, лечиться надо»: Кадыров оскорбил Байдена

15:09 18 марта 2021
Рамзан Кадыров

Чеченский лидер Рамзан Кадыров оскорбительно высказался в адрес президента США Джо Байдена, считающего президента РФ Владимира Путина убийцей.

На своей страничке в Telegram Кадыров назвал Байдена «очередным пугалом, усаженным Госдепом на место предшественника».

«Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы… Я же прошу администрацию Белого дома очень внимательно следить за Байденом. Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку и прощай американская мечта», — пишет руководитель Чечни.

При этом Кадыров добавляет, что хоть американский президент и «был включен в его санкционный список», он приглашает его в Грозный и обещает, что местные врачи помогут ему бороться с недугом, перед которым «американская медицина бессильна».

Ранее сам Путин, комментируя слова Джо Байдена, ответил в стиле «кто обзывается, сам так называется».

Фото Рамзана Кадырова из Википедии.

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