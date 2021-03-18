«Цифровой зеленый сертификат»: все о документе, который понадобится для поездок в ЕС уже в июне

В среду, 17 марта, Еврокомиссия утвердила концепцию «цифрового зеленого сертификата», который планируется ввести во всех странах Евросоюза к середине июня. Этот документ призван стать спасательным кругом во время второго подряд сезона летних отпусков в Европе в условиях пандемии коронавируса. Утвердить предложение Еврокомиссии должны Европарламент и Совет ЕС. Европейские СМИ уверены в том, что это будет сделано. «ФАКТЫ» попытались разобраться в этом важнейшем нововведении, с которым наверняка скоро столкнутся тысячи украинских граждан, отправляясь в Европу. Вот, что нам удалось узнать на сегодняшний день.

Что такое «цифровой зеленый сертификат»?

Данный документ будет содержать следующую информацию:

полное имя и дата рождения человека

сведения об организации, выдавшей сертификат

данные о том, когда была сделана прививка против коронавируса и какая вакцина при этом использовалась

в случае, если человек не вакцинирован, подтверждение того, что он переболел COVID-19 и выздоровел, либо негативные результаты тестов на коронавирус с указанием дат и лабораторий, проводивших исследования.

Важно! Экспресс-тесты, сделанные самостоятельно, не подходят и в «цифровой зеленый сертификат» вноситься не будут!

В Еврокомиссии заявили, что объединили три вида сертификатов (о вакцинации, о наличии антител после выздоровления, о негативных результатах тестов), чтобы не допустить дискриминации людей, пока не получивших возможность вакцинироваться. Кроме того, есть отдельные категории, которые не смогут привиться по медицинским соображениям или же просто не захотят этого делать. Поскольку вакцинация в ЕС была и останется добровольной, эти категории не должны быть ограничены в свободном передвижении внутри границ Евросоюза.

Кто будет выдавать «цифровой зеленый сертификат»?

Выдавать данный документ будут органы национальной системы здравоохранения в каждой из стран ЕС, больницы или тестовые центры. В каждом государстве Евросоюза создадут цифровую базу выданных сертификатов. Доступ к этим базам получат соответствующие органы в остальных странах ЕС. Иными словами, национальные базы объединят в общую.

Сколько будет стоить получение такого сертификата?

«Цифровые зеленые сертификаты» будут бесплатными.

Как будет выглядеть сертификат?

Это цифровой документ, содержащий уникальный QR-код, с помощью которого можно будет проверить подлинность сертификата. В Еврокомиссии обещают, что этот код будет использоваться исключительно для проверки цифровой подписи больницы или другого органа, выдавшего сертификат.

Цифровой документ загружается в смартфон или иное современное мобильное устройство. Тем, у кого их нет или кто в силу каких-либо причин не желает пользоваться цифровыми технологиями, сертификат могут выдать в бумажном виде.

Есть ли у сертификата срок действия?

Пока данная информация отсутствует. Объясняется это тем, что никто не знает, как долго человек остается защищен от заражения коронавирусом после вакцинации или после того, как переболел. Однако определенные сроки все же учитываются. При отсутствии вакцинации получить сертификат можно будет начиная с 11-го дня после первого положительного теста на коронавирус. И действовать он будет не дольше, чем 180 дней, потому что уровень антител со временем снижается. Каждый человек сможет в любое время попросить выдать ему новый сертификат, если он вакцинируется, выздоровеет от COVID-19 или сдаст новый тест.

Является ли сертификат необходимым условием для поездок?

В Еврокомиссии подчеркивают: «Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение по территории Евросоюза. Вне зависимости от того, вакцинированы они или нет… „Цифровой зеленый сертификат“ упростит реализацию этого права…»

Таким образом, цель введения сертификатов — способствовать свободным и безопасным путешествиям внутри ЕС во время пандемии. А вот как конкретно использовать сертификаты, будет решать каждое государство Евросоюза отдельно. В проекте регламента, отправленного на утверждение в Европарламент, говорится, что когда какая-либо страна отменит для людей с иммунитетом от коронавируса то или иное карантинное ограничение, то это послабление будет распространяться на всех владельцев «зеленого сертификата», а не только на граждан этой страны.

Иными словами, сертификат лучше все-таки иметь, отправляясь в поездку.

Как быть гражданам третьих стран?

По всему ЕС будут действовать только сертификаты о прививке вакцинами, зарегистрированными Еврокомиссией. Пока их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако в Венгрии уже начали применять и другие вакцины: российскую «Спутник V» и китайскую Sinopharm. Еврокомиссия обещает, что те, кто привьется ими, также смогут получить «зеленый сертификат». Однако признавать его или нет, будет решать каждая страна ЕС самостоятельно.

Предусмотрено, что получить сертификаты смогут граждане ЕС и члены их семей. Затем регламент будет расширен на граждан третьих стран, постоянно проживающих в Евросоюзе. Смогут присоединиться к этой системе страны Шенгена, не являющиеся членами ЕС. Например, Швейцария.

Граждане третьих стран, в том числе Украины, получат право во время поездки в ЕС обратиться к местным органам с просьбой выдать им «цифровой зеленый сертификат». Для этого надо предоставить подтверждение о вакцинации. Насколько оно надежно, решать будет государство ЕС, где гражданин третьей страны подал запрос.

В дальнейшем Еврокомиссия готова расширить список вакцин, которые используются в других странах и не получили регистрацию в Евросоюзе. Также в Брюсселе не исключают, что будут считать действительными цифровые сертификаты, выданные третьими странами, если эти государства создадут свои базы данных, совместимые с общеевропейской базой.

Напомним, что месяц назад в Европе разгорелся жаркий спор по поводу введения электронных паспортов, или сертификатов вакцинации.

Фото Getty Images



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