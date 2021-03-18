«Это водораздел»: какие шаги предпримет Кремль после заявления Байдена о Путине-убийце

Впервые президент одной ядерной державы публично называет убийцей лидера другой ядерной державы

Отношения между Вашингтоном и Москвой переходят в новую фазу. Это стало очевидным после жесткого интервью, которое дал президент США Джо Байден телеканалу ABC News. С главой государства 17 марта побеседовал журналист Джордж Стефанопулос. Он задал Байдену такой вопрос: «То есть вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?»

На какое-то мгновение американский президент замешкался, после чего ответил прямо: «Хм-м. Да». Слова Байдена процитировали практически все мировые СМИ.

Примечательно, что тот же Стефанопулос задавал такой же вопрос Дональду Трампу, когда тот занимал президентское кресло. «Вы говорите, что он убивал людей? Я этого не видел», — ответил мистер Трамп.

Кстати, 45-й президент США был вынужден по меньшей мере дважды публично отвечать на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Первый раз Трампа спросил об этом ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо. Журналист заявил, что, по его мнению, Путин «убивает журналистов и своих политических оппонентов». Трамп тогда отвечать не стал, сказал лишь, что российский президент «управляет своей страной и является лидером».

Байден ответил прямо и жестко, хотя вопрос стал для него, по всей видимости, неожиданным. Стефанопулос мог бы и предупредить помощников президента о том, что сделает это. У журналиста прекрасные связи в Белом доме. При Билле Клинтоне он занимал пост пресс-секретаря и политического советника президента.

«Я не буду сейчас анонсировать, что собираюсь сделать, но он скоро это поймет», - сказал Джо Байден

Тем не менее ответ Байдена не стал неожиданным, во всяком случае, для американских СМИ. «Во время избирательной кампании Байден постоянно отзывался о российском лидере, как о „КГБшном бандите“, который сделал Трампа своей марионеткой», — напоминает эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб.

И все же факт остается фактом — президент одной ядерной державы публично называет убийцей лидера другой ядерной державы.

Экс-министр обороны США Роберт Гейтс: «Я посмотрел в глаза Путину, и, как и ожидал, увидел хладнокровного убийцу…»

Ранее американские президенты такого себе не позволяли. Барак Обама в 2016 году назвал Путина «бандитом и головорезом». Джордж Буш-младший позволил себе назвать российского лидера «плохо информированным».

Из американских политиков, занимавших высокие государственные посты, пожалуй, только бывший министр обороны США Роберт Гейтс в своих мемуарах сделал это. Вот цитата: «Я посмотрел в глаза Путину, и, как и ожидал, увидел хладнокровного убийцу…»

Очень показательным для понимания разницы между позициями Байдена и Трампа является диалог между 45-м президентом США и Биллом О'Райли, ведущим телеканала Fox News, весьма консервативного и поддерживавшего Трампа. Это интервью было показано в начале февраля 2017 года

«Почему вы так уважаете Путина? Он же убийца. Путин — убийца», — сказал О'Райли.

«Вообще существует много убийц. У нас есть много убийц. Вы что, думаете, что наша страна такая невинная?» — ответил Трамп.

Кстати, интервью с О'Райли до сих пор оставалось единственным, на которое Кремль отреагировал. Но извинений Москва потребовала не от президента США, а от журналиста.

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», — заявил тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Как стало известно, администрация Путина в Москве требует, чтобы я, ваш скромный корреспондент, извинился за то, что назвал старину Влада убийцей. Я работаю над этими извинениями, но это может занять немного времени, так что давайте вернемся к этому вопросу… в 2023 году», — язвительно ответил О'Райли в прямом телеэфире.

РосСМИ активно разгоняют тему вмешательства США во внутренние дела РФ

Теперь же все иначе. Сначала взорвались комментариями российские депутаты разного уровня. Депутат Госдумы Артур Чилингаров назвал Байдена «больным человеком, сумасшедшим». «Политик ищет какие-то слова, а тут совсем обнаглевший человек», — заявил Чилингаров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал заявление Байдена «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя». «Это крайняя степень агрессии от бессилия и вызов всей нашей стране», — считает Турчак.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram: «Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны… Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну».

Подобная реакция, в принципе, была ожидаемой. Однако затем последовал вызов посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Это уже серьезно. Посол вылетит на родину 20 марта. Сколько времени он пробудет в Москве, пока не ясно. Консультации у Антонова пройдут не только в МИД, но и в Госдуме.

Примечательно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пока не связывает это с интервью Байдена. По ее словам, Антонова пригласили в Москву, чтобы обсудить новые санкции, введенные США в отношении России с 18 марта.

«Приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», — заявила Захарова.

Одновременно российские СМИ принялись активно разгонять тему вмешательства США во внутренние дела РФ. Это ответ на доклад ФБР, который Байден получил 16 марта. В нем говорится, что Россия определенно пыталась вмешаться в президентские выборы в США. В Москве заявляют, что эти обвинения звучат в Вашингтоне уже несколько лет, однако доказательств нет. А вот россияне могут хоть сейчас могут выложить на стол «неопровержимые доказательства прямого вмешательства США». Это «десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, которые направлены на продвижение агентов влияния на выборные должности». Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 18 марта написал в Facebook, что отзыв посла Антонова из Вашингтона в Москву для консультаций может быть «не последней реакцией, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны».

«Президент Байден в телеинтервью с самоуверенностью, достойной куда как лучшего применения, утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России „убийцей“. Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль. Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга», — подчеркнул Косачев.

Путину придется заплатить за то, что он сделал, заявил Байден

В том же интервью Байден, дав жесткую нелестную характеристику Путину, напомнил, что США и Россия продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. «Одно другому не мешает, и в мировой политике есть сферы, где в наших интересах работать вместе», — подчеркнул американский президент. Вместе с тем Байден заявил, что Путину придется заплатить за то, что он сделал. «Я не буду сейчас анонсировать, что собираюсь сделать, но он скоро это поймет», — сказал американский лидер.

СМИ в США полагают, что Байден имел в виду новые санкции. Вашингтон расширяет их из-за покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. С 18 марта введен запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения. Он касается всех американских компаний, работающих с Россией. Вашингтон стремится лишить Москву доступа к американским технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы для разработки и производства химического оружия.

Британская газета The Guardian отмечает, что американского лидера могли разозлить выводы спецслужб относительно того, что Путин лично санкционировал проведение кампании дискредитации Байдена в ходе предвыборной кампании 2020 года. Делалось это с целью очернить семью Байдена и способствовать переизбранию Трампа.

Как пишет Bloomberg, это вполне может подтолкнуть нынешнюю американскую администрацию ввести персональные санкции против лиц из ближайшего окружения Путина.

Байден считается продолжателем политического курса Обамы

Путин крайне обидчив, что он уже не раз доказывал за годы у власти

Но самое интересное то, какие шаги предпримет Кремль. Байден показал, что не испытывает ни страха, ни робости перед российским лидером. Это было крайне важно, потому что за два месяца в Белом доме 46-й президент США подавал Москве сигналы, которые могли быть неверно истолкованы Путиным. Байден пролонгировал договор об СНВ, не стал вводить санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Он все еще не провел обстоятельные телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин мог расценить все это как слабость или излишнюю осторожность Байдена. Теперь американский лидер дал ясно понять, что он думает о российском президенте. Однако господин Путин крайне обидчив, что он уже не раз доказывал за годы у власти. Больше всего он не любит, когда его считают слабым. А «убийца» для Путина — синоним сильного лидера.

Владимир Путин не любит, когда его считают слабым

В 2013 году Барак Обама заявил, что не позволит России перейти «красную черту». Речь шла о войне в Сирии. Под «красной чертой» Обама подразумевал применение химического оружия войсками Башара Асада. Однако Асад несколько раз использовал запрещенное оружие против мирного населения. И что? Он до сих пор занимает пост президента при поддержке Кремля. Ни Россия, ни Путин не понесли наказания за это. Более того, российские спецслужбы с тех пор несколько раз использовали «Новичок», еще более страшное оружие, пытаясь устранить неугодных. Причем делали они это не только в России (отравление Навального), но и на территории других государств (отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании).

Байден считается продолжателем политического курса Обамы. Ведь он в те годы занимал пост вице-президента США. Путин вполне может решить, что и теперь Байден ограничится лишь нелестными эпитетами и предупреждениями. И это может только раззадорить российского лидера.

Если считать интервью Байдена предупреждением, настоятельной рекомендацией Путину не делать резких шагов, то все это вполне может возыметь обратный эффект.

После похожего предупреждения Обамы в 2013 году Россия ввела свои войска в Сирию, затем в 2014 году захватила Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе.

Сейчас Путин вполне может захотеть проверить Байдена «на слабину». Первый шаг — расправиться с оставшимися оппозиционерами. Логика проста. Вы вводите санкции из-за Навального? Он уже в колонии и нескоро оттуда выйдет. Но мы покажем вам, как относимся к вашим санкциям. Плевали мы на них! Разгоним оппозицию окончательно.

Второй шаг — ударить по американским компаниям. Кто из них сегодня зарабатывает в России? Google, Facebook, Twitter и прочие интернет-гиганты. Запретим их деятельность в России или заставим подчиняться российским законам. Не верите? В 2016 году Роскомнадзор заблокировал деятельность американской соцсети LinkedIn. Сейчас Twitter получил месяц на удаление аккаунтов организаций и лиц, нарушающих российское законодательство. В противном случае Twitter в России будет заблокирован.

Третий шаг — обострение конфликта на Донбассе. Для этого тоже есть все предпосылки. Украинские власти ввели санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Путин, очевидно, возмущен тем, что его кум пострадал. Кроме того, в Украине официально создана «Крымская платформа», призванная обеспечить возвращение со временем аннексированного Россией полуострова. Кремль вполне может ответить официальным признанием «ЛНР» и «ДНР».

Фото с сайтов kremlin.ru и whitehouse.gov

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