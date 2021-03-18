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Мир

«Кто обзывается, сам так называется»: Путин ответил Байдену по поводу убийцы

13:51 18 марта 2021
Путин

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова американского лидера Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос тележурналиста о том, считает ли он хозяина Кремля убийцей.

Как передает «РИА Новости», Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена, сказал, что кто обзывается, сам так называется.

Отвечая на вопрос, что бы он сказал американскому президенту, хозяин Кремля заявил: «Я бы ответил ему: «Будьте здоровы».

Напомним, что в Кремле слова Байдена о Путине назвали «очень плохими высказываниями».

Тем временем российский посол в США Анатолий Антонов срочно был вызван в Москву для консультаций — это случилось в день, когда стало известно о новых американских санкциях против РФ.

Фото с сайта Кремля.

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«Кто обзывается, сам так называется»: Путин ответил Байдену по поводу убийцы

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