Кремль счел «очень плохим высказыванием» ответ Байдена на вопрос о Путине как убийце

В Кремле негативно отреагировали на слова президента США Джо Байдена о том, что он считает президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА новости».

О словах Байдена про Путина в Кремле заявили, что «это очень плохие высказывания».

Отмечено также, что на основании этих слов «Россия дальше будет исходить из того, что Байден однозначно не хочет налаживать отношения».

Ранее сообщалось, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину ответственностью в случая подтверждения вмешательства России в американские выборы. А с 18 марта 2021 года вступили в действие новые торговые санкции США против России — это связано с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Фото: pixabay.com



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