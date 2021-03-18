27.61 / 27.79 32.85 / 33.21
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Готовила семь месяцев: Тихановская выступила с видеообращением

12:10 18 марта 2021
тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская предложила путь выхода из политического кризиса в стране. Предлагается провести переговоры власти и оппозиции, заручившись посредничеством ОБСЕ и ООН.

«Им (властям) переговоры нужны не меньше, чем нам, — считает оппозиционерка. — Насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже».

Тихановская записала обращение к нации и объявила о старте 18 марта общенационального голосования. Белорусов просят определиться, хотят ли они антикризисных переговоров в присутствии международных посредников. Проголосовать можно на специальной платформе golos2020.org/dialog. В поддержку инициативы Тихановской уже поданы 46 тысяч голосов.

Оппозиционерка рассказала, что более чем полгода вела предварительные переговоры с международным сообществом. «Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне», — заверила Тихановская.


Напомним, в Беларуси прошли семь месяцев с президентских выборов. Оглашенные ЦИКом результаты оппозиция не признала, массовые акции протеста были жестоко разогнаны. Попытки организовать национальную забастовку не принесли ощутимого результата. Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Ивангай

Испугался, сбежал в Киев: Ивангай раскрыл подробности романа с несовершеннолетней Марьяной Ро

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер