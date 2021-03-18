Готовила семь месяцев: Тихановская выступила с видеообращением

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская предложила путь выхода из политического кризиса в стране. Предлагается провести переговоры власти и оппозиции, заручившись посредничеством ОБСЕ и ООН.

«Им (властям) переговоры нужны не меньше, чем нам, — считает оппозиционерка. — Насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже».

Тихановская записала обращение к нации и объявила о старте 18 марта общенационального голосования. Белорусов просят определиться, хотят ли они антикризисных переговоров в присутствии международных посредников. Проголосовать можно на специальной платформе golos2020.org/dialog. В поддержку инициативы Тихановской уже поданы 46 тысяч голосов.

Оппозиционерка рассказала, что более чем полгода вела предварительные переговоры с международным сообществом. «Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне», — заверила Тихановская.

Напомним, в Беларуси прошли семь месяцев с президентских выборов. Оглашенные ЦИКом результаты оппозиция не признала, массовые акции протеста были жестоко разогнаны. Попытки организовать национальную забастовку не принесли ощутимого результата. Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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