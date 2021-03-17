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Мир

Россия отозвала посла в США «для консультаций»

21:29 17 марта 2021
россия

Российский посол в США Анатолий Антонов срочно вызван в Москву для консультаций. Это случилось в день, когда стало известно о новых американских санкциях против РФ.

В российском МИД говорят, что им нужно «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». Состояние российско-американских связей Москва оценивает как тяжелое.

Спикер МИД России Мария Захарова говорит, что на ее памяти не было случаев, когда посла вызывают в Москву для консультаций. «Атмосфера заряженная», — заявила по этому поводу Захарова.

Напомним, президент США Джозеф Байден, общаясь с журналистом телеканала «ABC», не стал прибегать к иносказательным выражениям, когда речь зашла о России. На вопрос, считает ли Байден российского президента убийцей, американский лидер ответил утвердительно.

С четверга, 18 марта, вступят в силу новые торговые санкции США против России. Санкции связаны с делом Навального — отравлением и последующим приговором оппозиционному политику. США полностью запрещает торговлю оружием и оборонными услугами с РФ.

Фото pixabay.com

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