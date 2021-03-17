Умер легендарный дирижер Джеймс Ливайн, чью блестящую карьеру погубил в 2017 году секс-скандал

У себя дома в Калифорнии скончался всемирно известный дирижер Джеймс Ливайн. Ему было 77 лет. Из них 40 лет он руководил «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Ливайн определял репертуар знаменитого театра, лично отбирал не только музыкантов для оркестра, но и оперных певцов. Его по праву называли одной из самых влиятельных фигур в мире оперы.

Он также был художественным руководителем и дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (1999—2004) и Бостонского симфонического оркестра (2004 — 2012). В 1996 году отправился в качестве дирижера в легендарное мировое турне «Три тенора» с участием Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

Однако блестящая карьера Ливайна внезапно завершилась в 2017 году, когда на волне секс-скандала с Харви Вайнштейном дирижера также обвинили в домогательствах. Речь шла 60-х годах. В общей сложности девять мужчин заявили о неподобающем поведении Ливайна. Якобы он приставал к ним, когда они были юношами.

Дирижер все отрицал, однако администрация «Метрополитен-опера» расторгла с ним контракт и отказалась от его услуг. Ливайн, который дирижировал на более чем 2 550 спектаклях нью-йоркского театра, оказался выброшен на улицу, хотя никаких доказательств его вины не было. Официально его увольнение было оформлено 12 марта 2018 года. Спустя год Джеймс получил от театра 3,5 миллиона долларов в качестве компенсации.

Однако к работе он больше не вернулся. В 2016 году у Ливайна диагностировали болезнь Паркинсона. Секс-скандал и увольнение подорвали его здоровье окончательно. Он скончался 9 марта в своем доме в Палм-Спрингс, однако о его смерти стало известно только 17 марта.

За свою долгую карьеру Ливайн удостоился множества различных наград и премий, включая медаль Центра им. Кеннеди. Он стал лауреатом восьми премий «Грэмми». В 2020 году Американская академия искусств и литературы объявила Ливайна своим почетным членом.

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