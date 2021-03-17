27.60 / 27.80 32.77 / 33.13
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Нелегально хранили фейерверки: мощный взрыв жилого дома в Калифорнии попал на видео

13:01 17 марта 2021
Взрыв

В городе Онтарио (американский штат Калифорния) произошел мощный взрыв в частном доме. Момент взрыва, от которого вылетели стекла из окон соседних домов, попал на видео. После взрыва вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на два близлежащих здания. В одном из домов частично обвалилась крыша и выбило дверь.

Погибли по меньшей мере два человека. Еще один получил незначительные травмы. Пострадали также лошадь и собака.

По предварительным данным в доме нелегально хранили фейерверки. Как сообщает KTLA, в Онтарио по решению городских властей запускать фейерверки запрещается. Однако этот запрет регулярно нарушают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США самолет рухнул на автомобиль — момент катастрофы попал на видео.

Фото Twitter

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Потап

Почти двухметровый Потап удивил расположением люстры в своем доме

Елена и Евгений Синельниковы

Создатели «Орла и Решки» шокировали заявлением о разводе

Королевская семья

Злоупотребление доверием: во дворце шокированы новым ударом, который нанесли Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и принц Уильям

«Переговоры не были продуктивными»: подруга Меган Маркл рассказала, что принц Гарри поговорил с братом и c отцом

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер