Нелегально хранили фейерверки: мощный взрыв жилого дома в Калифорнии попал на видео

В городе Онтарио (американский штат Калифорния) произошел мощный взрыв в частном доме. Момент взрыва, от которого вылетели стекла из окон соседних домов, попал на видео. После взрыва вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на два близлежащих здания. В одном из домов частично обвалилась крыша и выбило дверь.

Someones firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK — pms️ (@Prudencepms) March 16, 2021

Погибли по меньшей мере два человека. Еще один получил незначительные травмы. Пострадали также лошадь и собака.

По предварительным данным в доме нелегально хранили фейерверки. Как сообщает KTLA, в Онтарио по решению городских властей запускать фейерверки запрещается. Однако этот запрет регулярно нарушают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США самолет рухнул на автомобиль — момент катастрофы попал на видео.

Фото Twitter

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