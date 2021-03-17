Меган Маркл метит в президенты США? Ее скандальное интервью Опре Уинфри может дать старт политической карьере

«Меган Маркл воспользуется фурором вокруг своего интервью Опре Уинфри, чтобы начать политическую карьеру, которая может привести ее в Белый дом, если слухи, циркулировавшие в Вестминстере на прошлой неделе, окажутся верными.

Один высокопоставленный деятель Лейбористской партии, ветеран администрации премьер-министра Тони Блэра, имеющий прочные связи с Вашингтоном, заявил в воскресенье, что 39-летняя Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами с целью формирования кампании и групп по сбору средств с прицелом на пост президента США.

Источник, близкий к герцогине Сассекской, отказался от комментариев, но пара не пытается скрывать свои политические взгляды. Во время прошлогодних выборов в США они нанесли тонко завуалированный удар по Дональду Трампу, призвав избирателей «отвергнуть высказывания, разжигающие ненависть». Пресс-секретарь пары назвал это «призывом к порядочности». Сам Трамп заявил, что он «не фанат» 39-летней Меган.

«Среди сторонников Блэра, общающихся в соцсетях с представителями Демократической партии США, гудят пересуды о политических амбициях Меган и ее потенциальных сторонниках», — заявил источник.

В прошлом году подруга герцогини рассказала журналу Vanity Fair, что одной из причин, по которой та не отказалась от американского гражданства, выходя замуж за члена британской королевской семьи, было то, что это сохраняет для нее возможность заняться большой политикой в Вашингтоне. Эксперты по Конституции США, комментируя это, говорят, что ей придется отказаться от своего титула герцогини, если она захочет занять государственный пост в Америке, так как это противоречит присяге американскому народу на верность.

Букингемский дворец осенью попытался дистанцировать королевскую семью от заявления, сделанного Сассексами во время предвыборной кампании, подчеркнув, что «герцог более не выполняет обязанности члена королевской семьи», и его комментарии следует рассматривать как «сугубо личное мнение».

Источник добавил, что, согласно предположениям, герцогиня нацелилась на выборы 2024 года, когда президенту Джо Байдену исполнится 82 года и он задумается, хочет ли идти на второй президентский срок.

Если Меган удастся попасть в Белый дом, то она станет первой женщиной-президентом США и преуспеет в том, в чем потерпела неудачу Хиллари Клинтон в 2016 году. Она также станет вторым «небелым» хозяином Овального кабинета после Барака Обамы. Ее можно будет назвать преемницей президента Рональда Рейгана, который на протяжении 40 лет был голливудским актером, прежде чем пошел в большую политику. Неслучайным теперь видится неожиданное обращение в 2020 году герцогини к участницам съезда общественной организации «Когда все женщины голосуют», основанной Мишель Обамой. Меган призвала американок активно участвовать в выборах.

Друзья Меган ранее поддерживали спекуляции о ее политических амбициях, описывая ее скромный старт в карьере как «воплощение американской мечты».

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Какой вывод можно сделать из размышлений Глена Оуэна? Последние годы руководство Демократической партии США действительно смело экспериментирует в борьбе с республиканцами за президентский пост. Сильнейший, но вместе с тем рискованный ход был сделан в 2008 году, когда демократы выдвинули своим кандидатом Барака Обаму. В итоге он стал первым темнокожим президентом в истории США. Обама дважды уверенно побеждал на выборах.

В 2016 году демократы снова рискнули и выдвинули Хиллари Клинтон. Она могла бы стать первой женщиной в истории страны, занявшей кресло в Овальном кабинете. Ей не хватило совсем немного, чтобы обойти Дональда Трампа. Некоторые политологи считают, что Демпартия США не учла усталость избирателей от политической элиты, к которой, безусловно, относятся Билл и Хиллари Клинтон. Трамп же рассматривался простыми американцами как некий бунтарь, пришедший в политику со стороны и вызывающий раздражение даже у руководства Республиканской партии, которая его и выдвинула.

Однако за четыре года, которые Трамп находился у власти, его популизм породил столько серьезных проблем, что американцы предпочли надежного Джо Байдена. Но этот опытный политик вряд ли смог бы добиться успеха, не выбери он в качестве кандидата на пост вице-президента «небелую» женщину Камалу Харрис!

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И вот в нынешней ситуации верхушка Демпартии оказалась перед сложным выбором. В 2024 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, республиканцы, вероятнее всего, снова выдвинут кандидатуру Трампа. При всех его минусах он остается весьма харизматичной личностью, пользующейся поддержкой десятков миллионов американцев. Нет никакой гарантии, что Байден к этому времени будет достаточно физически крепок, чтобы выдержать выматывающую президентскую гонку. К тому же никто не может сегодня сказать, насколько успешным окажется его правление. Если он преуспеет, хорошим кандидатом в президенты может стать Камала Харрис. Ведь успех администрации Байдена будет ассоциироваться и с ней. А если «спящий Джо» потерпит неудачу?

Хиллари Клинтон — битая карта. Ее демократы выдвигать уже не будут. Да, есть Мишель Обама. Это сильная кандидатура. Бывшая первая леди пользуется большой популярностью. Вместе с тем неплохо иметь интересный запасной вариант. И вот тут появляется Меган Маркл. Все ее плюсы Глен Оуэн очень четко обозначил — женщина, цветная, голливудская звезда, бросившая вызов самой британской королеве!

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