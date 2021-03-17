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В 51 год умерла автогонщица и экс-ведущая программы Top Gear Сабина Шмиц

11:21 17 марта 2021
Сабина Шмиц

В возрасте 51 года умерла Сабина Шмиц — немецкая автогонщица и бывшая ведущая популярной во всем мире британской телепрограммы Top Gear, посвященной автомобилям.

Как сообщает Daily Mail, три года назад у женщины диагностировали рак, который она так и не смогла побороть.

Сабина была известна под прозвищами Королева Нюрбургринга и Самая быстрая таксистка в мире.

Свой первый круг по гоночной трассе Нюрбургринг Шмиц сделала в 17 лет на BMW своей матери, еще не имея водительских прав. В 19 лет установила рекорд прохождения трассы на Ford Sierra Cosworth. В 2004 году в передаче Top Gear, пытаясь побить время телеведущего Джереми Кларксона на Jaguar, Сабина установила новый рекорд.

По словам Шмиц, она сделала в общей сложности 14−15 тысяч кругов по Нюрбургрингу.

В Top Gear она проработала с 2016 по 2020 год.

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