Разведка США раскрыла роль Путина в скандале вокруг Деркача и Байдена

Народный депутат Украины Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, стал инструментом президента РФ Владимира Путина в попытках Кремля дискредитировать Джо Байдена во время президентских выборов в Америке.

Об этом говорится в отчете, обнародованном офисом директора Национальной разведки США, передает «Укринформ».

«Ключевым элементом стратегии Москвы во время этих выборов (голосование проходило в ноябре 2020 года. — Авт.) было использование доверенных лиц, связанных с российской разведкой, для распространения нарративов — включая лживые или необоснованные обвинения против президента Байдена — американскими СМИ, американскими чиновникам и влиятельными лицами в США, в том числе близкими к бывшему президенту Дональду Трампу и его администрации», — говорится в документе.

Американская разведка уточняет, что Путин «контролировал действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который сыграл заметную роль в активности России по влиянию на выборы». Также подчеркивается, что Кремль поставил перед собой цель поддержать на выборах президента США Дональда Трампа, дискредитировать доверие граждан к демократическим процессам и усилить раскол в Америке.

Напомним, что на фоне скандала с «пленками Деркача», на которых якобы звучат голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и нынешнего американского лидера Джо Байдена, под санкции США попали действующий народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший прокурор Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также портал NabuLeaks и компания «Эра Медиа».

Фото Джо Байдена из Википедии.

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