Трамп собирается повторно баллотироваться в президенты, если к предвыборной гонке присоединится Меган Маркл
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться на пост главы державы повторно — особенно, если к предвыборной гонке присоединится Меган Маркл.
В британской и американской прессе давно ходят слухи о том, что герцогиня Сассекская, которая является гражданкой США, желает всерьез заняться политикой. И в 2024 году попробует побороться за кресло президента.
Когда в эфире телеканала Fox News Трампа спросили о том, что он думает по поводу этих слухов, тот ответил: «Я надеюсь, что это произойдет. Потому что, если это произойдет, я еще сильнее захочу баллотироваться».
Трамт снова сказал, что «не является фанатом» Меган Маркл. И всецело поддерживает королеву Елизавету II, которую он считает «потрясающим человеком».
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп в частном порядке раскритиковал Меган Маркл, но побоялся выступить против нее публично.
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