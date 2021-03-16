27.58 / 27.77 32.78 / 33.14
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Колоть или не колоть? В ЕС определились с использованием оскандалившейся вакцины AstraZeneca

18:48 16 марта 2021
Вакцина AstraZeneca

Во вторник, 16 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что в настоящее время не располагает доказательствами того, что вакцина против коронавируса, разработанная совместно британско-шведским концерном AstraZeneca и Оксфордским университетом может вызвать заболевание тромбозом. Глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции подчеркнула, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых, преимущества препарата превышают риски его использования.

Кук отметила, что в ходе клинических испытаний вакцины не было выявлено ни единого случая заболевания тромбозом. В перечне обнаруженных побочных эффектов такая вероятность отсутствует.

Заключительные выводы комитет EMA по безопасности вакцин намерен предоставить сразу после специального заседания, посвященного вакцине AstraZeneca, которое намечено на 18 марта.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», информация о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca вынудила ряд европейских стран, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды временно приостановить ее использование. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии. Власти европейских государств решили не рисковать и дождаться выводов экспертов ЕМА и Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ также заявила о безопасности вакцины AstraZeneca.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

Грег и Амбер Чапкис с детьми

«Я плакала всю дорогу»: внука Чапкиса пришлось класть на операцию

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер