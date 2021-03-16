Колоть или не колоть? В ЕС определились с использованием оскандалившейся вакцины AstraZeneca

Во вторник, 16 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что в настоящее время не располагает доказательствами того, что вакцина против коронавируса, разработанная совместно британско-шведским концерном AstraZeneca и Оксфордским университетом может вызвать заболевание тромбозом. Глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции подчеркнула, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых, преимущества препарата превышают риски его использования.

Кук отметила, что в ходе клинических испытаний вакцины не было выявлено ни единого случая заболевания тромбозом. В перечне обнаруженных побочных эффектов такая вероятность отсутствует.

Заключительные выводы комитет EMA по безопасности вакцин намерен предоставить сразу после специального заседания, посвященного вакцине AstraZeneca, которое намечено на 18 марта.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», информация о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca вынудила ряд европейских стран, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды временно приостановить ее использование. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии. Власти европейских государств решили не рисковать и дождаться выводов экспертов ЕМА и Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ также заявила о безопасности вакцины AstraZeneca.

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