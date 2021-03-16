В американской тюрьме умер убийца, чье преступление легло в основу «Ужаса Амитивилля»

В американской тюрьме в возрасте 69 лет умер убийца Рональд Дефео, чье жуткое преступление легло в основу книги Джея Энсона «Ужас Амитивилля» и двух одноименных фильмов в жанре хоррор — 1979 и 2005 годов.

Как сообщает издание New York Post, причина смерти пока что не установлена. В июле 2021 года должно было состояться слушание по делу об условно-досрочном освобождении Дефо.

13 ноября 1974 года 23-летний Рональд убил своих отца, мать, двух сестер и двух братьев. Самому младшему члену семьи было девять лет. Все жертвы были застрелены и лежали в кроватях лицом вниз.

Мотивы преступления убийца объяснить не смог. На суде адвокат утверждал, что его клиент слышал голоса, которые сказали ему, что в семье созрел заговор против него.

Потом Рональд утверждал, что убил только отца, мать и старшую из сестер — 18-летнюю Доун. И что братьев и вторую сестру якобы застрелила сама Доун — прежде, чем Рональд расправился с ней.

Но суд признал Дефео вменяемым и приговорив к 150 годам тюремного заключения. Он отсидел лишь 25.

Впоследствии семья, которая купила дом, ранее принадлежащий семье Дефео, рассказывала журналистам о паранормальных событиях, которые происходили в этом здании: странных звуках, голосах и зеленой слизи, сочившейся из стен. Джордж и Кэти Латс съехали из дома через 28 дней после покупки.

С тех пор «проклятый» дом дважды сменил хозяев. Жалоб на мистические явления больше не поступало.





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