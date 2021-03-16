В США самолет рухнул на автомобиль — момент катастрофы попал на видео

В городе Пемброк-Пайнс в американском штате Флорида совсем немного не дотянувший до аэропорта легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza рухнул прямо на ехавший по дороге автомобиль. Об этом сообщает CBS.

Самолет врезался в ограждение и взорвался. Оба человека, находившиеся на его борту, погибли. В машине ехали мать и маленький ребенок. Они застряли в искореженной машине, откуда их извлекли спасатели. Женщина и мальчик были госпитализированы с травмами. Ребенок позже умер в больнице.

Момент катастрофы попал на видео. Шокированные местные жители говорят, что слышали ужасный грохот — будто бомба взорвалась.



По предварительным данным у самолета мог отказать мотор.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS — Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter