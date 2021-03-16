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Мир

Ватикан заявил, что не будет благословлять однополые браки, назвав их «грехом»

8:33 16 марта 2021
Папа Римский и кардиналы

Несмотря на то, что Папа Римский Франциск ранее публично поддержал ЛГБТ-сообщество, одобряя однополые гражданские союзы, поскольку «гомосексуалисты имеют право на семью», Ватикан объявил, что католическая церковь исключает возможность благословения гомосексуальных браков.

CNN сообщает, что Конгрегация доктрины веры заявила, что такие партнерства не согласуются с замыслом Творца. И что брак является «неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни».

«Благословение гомосексуальных союзов не может считаться законным… Бог не благословляет и не может благословлять грех», — говорится в заявлении Конгрегации доктрины веры, которое подписал понтифик.

Фото YouTube

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