«Здесь людей забивали молотками»: Навального доставили в «настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы»

Российский оппозиционер Алексей Навальный «нашелся» в исправительной колонии в городе Покров (Владимирская область). В Instagram политика появился его пост, датированный 15 марта, в котором Алексей передал «привет» из «Сектора усиленного контроля А» колонии, назвав его настоящим концлагерем в 100 км от Москвы.

Он отмечает, что пока не заметил не только насилия, но даже намека на него, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, «легко верит многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 „Покров“, совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками».

«Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», — отмечает пораженный Навальный.

Он также сообщил, что носит на груди особую табличку с именем и фото — подчеркнутую «красивой красной полосой», как «склонный к побегу».

«Мы помним о Вас 24/7», «Ты сильный. Держись», «Ждем на свободе», — написали в ответ подписчики политика.

Тем временем адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила журналистам, что ее подзащитный находится на карантине, и проведет там 2 недели, после чего будет переведен в отряд.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный — якобы оппозиционер нарушил условия испытательного срока. Защита политика утверждала, что ФСИН знала о местонахождении Навального и его лечении за границей, однако эти доводы суд не учел. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда, однако зачел в срок приговора два месяца, которые Навальный провел под домашним арестом в 2014−15 годах. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Напомним, ранее Навальный подробно описал быт в в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области.

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