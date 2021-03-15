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Мир

У Кейт Миддлтон родилась племянница

16:10 15 марта 2021
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила своего второго ребенка — девочку. Как сообщает издание Hello!, малышке дали имя Грейс Элизабет Джейн. По сведениям инсайдера роды у 37-летней Миддлтон прошли без осложнений, и все в семье счастливы.

У поженившихся в 2017 году Пиппы и ее 45-летнего мужа-миллионера (бизнесмена и бывшего гонщика) Джеймса Мэттьюса уже есть двухлетний сын Артур.

Сообщения о беременности Пиппы появились в декабре прошлого года. Недавно их подтвердила в интервью мать Пиппы и Кейт — Кэрол Миддлтон. Теперь У Кэрол и Майкла Миддлтонов пятеро внуков, включая троих детей Кейт и принца Уильяма — Джорджа, Шарлотту и Луи. Их сын Джеймс Миддлтон вынужден был отложить свою свадьбу с француженкой Ализе Тевене из-за пандемии корнавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются завести четвертого ребенка.

Фото Instagram

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