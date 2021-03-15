Пхеньян молчит: попытки Байдена связаться с Ким Чен Ыном оказались безуспешны

Попытки нового президента США Джо Байдена наладить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном оказались безуспешны. Как сообщает Reuters, Белый дом еще в феврале несколько раз пытался установить контакт с Пхеньяном, в том числе и через представительство КНДР при ООН в Нью-Йорке, но не получил никакого ответа.

Государственные СМИ Северной Кореи до сих пор не сообщили о победе Байдена на президентских выборах.

Предшественник действующего президента США Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном лично, стараясь убедить его отказаться от испытаний ядерного оружия. Хотя политики произвели друг на друга достаточно благоприятное впечатление, их переговоры закончились ничем.

Трамп утверждал, что отношения между двумя сторонами остаются опасными, но они стали «менее опасными, чем были». «Потому, что я ему нравлюсь. А он нравится мне», — добавил он.

Байден объявил о пересмотре политики в отношении Северной Кореи.

Он назвал северокорейского тирана «головорезом» и настаивал на том, чтобы Пхеньян разоружился, прежде чем могут быть отменены экономические санкции США или ООН.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Не могу забыть момент, когда я держал вашу руку»: опубликованы письма Ким Чен Ына к Трампу.



128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter