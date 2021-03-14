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В Израиле археологи обнаружили уникальную печать, принадлежавшую женщине периода Первого Храма

17:56 14 марта 2021
печать

Управление древностей Израиля поделилось новыми данными об уникальной находке, сделанной археологами на территории национального парка в Иерусалиме. Там была обнаружена уникальная древняя печать, изготовленная из полудрагоценного камня 2,6 тысячи лет назад, то есть в период Первого Храма.

Особенность печатки в том, что принадлежала она женщине. Надпись свидетельствует, что владелицей была Элихана, дочь Гаэля. Женщина обладала высоким статусом, могла заключать сделки от своего имени и владеть имуществом.

Археологи отмечают, что на древних персональных печатях редко фигурировали женские имена. На тех немногих женских печатках, что были найдены на сегодня, рядом указано имя отца или мужа владелицы. Чаще речь идет об отце, как и в случае с Элиханой.

Историки считают, что семья родителей Элиханы занимала в обществе более высокое положение, чем семейство супруга женщины, потому на печати указано имя отца, а не мужа. «Похоже, что Элихана сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества», — говорится в заключении Управления древностей Израиля.

Как известно, недавно персональная печатка чиновника высокого уровня была обнаружена при раскопках в Национальном заповеднике «София Киевская». Предполагают, что печать прилагалась к грамоте, отправленной в Киев из Византии. А в Национальном музее истории Украины показали древние драгоценности из погребения царя Инисмея, правителя античной Ольвии.

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