Принцесса Шарлотта и принц Джордж трогательно обратились к своей бабушке Диане в День матери

14 марта в Великобритании отметили День матери. Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в соцсетях трогательные открытки, которые их дети адресовали своей покойной бабушке — принцессе Диане. Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили, что эту традицию их семья соблюдает каждый год.

Так, пятилетняя принцесса Шарлотта, нарисовав большое разноцветное сердце написала: «Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери, я тебя очень люблю. Папа скучает по тебе. С любовью, Шарлотта. Целую».

Принцу Уильяму было 15 лет, когда Диана погибла в автокатастрофе.



«Дорогая бабушка Диана, с Днем матери. Я очень тебя люблю и всегда думаю о тебе. С большой любовью от Джорджа», — говорится в послании семилетнего принца Джорджа, который также нарисовал пейзаж с деревьями и птицами.

This year Mothers Day will be different once again.



Many of us will be apart from our loved ones, but looking forward to a time in the not too distant future when we can give our mother a hug again. (½) pic.twitter.com/Bys6OCqtTT — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 14, 2021

На открытке от двухлетнего Луи нарисовано сердце, приклеены стикеры со зверюшками и написано его имя.

«Многие из нас будут вдали от наших близких, но с нетерпением ожидают момента в не столь отдаленном будущем, когда снова смогут обнять свою мать. Но для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может оказаться особенно трудным», — говорится в посте Кейт и Уильяма.

Королева Елизавета в День Матери опубликовала детское фото со своей мамой, также Елизаветой, поздравив всех матерей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Мы совсем не расистская семья»: принц Уильям высказался по поводу обвинений Меган Маркл.

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