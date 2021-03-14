27.65 / 27.81 32.92 / 33.22
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принцесса Шарлотта и принц Джордж трогательно обратились к своей бабушке Диане в День матери

14:30 14 марта 2021
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

14 марта в Великобритании отметили День матери. Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в соцсетях трогательные открытки, которые их дети адресовали своей покойной бабушке — принцессе Диане. Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили, что эту традицию их семья соблюдает каждый год.

Так, пятилетняя принцесса Шарлотта, нарисовав большое разноцветное сердце написала: «Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери, я тебя очень люблю. Папа скучает по тебе. С любовью, Шарлотта. Целую».

Принцу Уильяму было 15 лет, когда Диана погибла в автокатастрофе.

«Дорогая бабушка Диана, с Днем матери. Я очень тебя люблю и всегда думаю о тебе. С большой любовью от Джорджа», — говорится в послании семилетнего принца Джорджа, который также нарисовал пейзаж с деревьями и птицами.

На открытке от двухлетнего Луи нарисовано сердце, приклеены стикеры со зверюшками и написано его имя.

«Многие из нас будут вдали от наших близких, но с нетерпением ожидают момента в не столь отдаленном будущем, когда снова смогут обнять свою мать. Но для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может оказаться особенно трудным», — говорится в посте Кейт и Уильяма.

Королева Елизавета в День Матери опубликовала детское фото со своей мамой, также Елизаветой, поздравив всех матерей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Мы совсем не расистская семья»: принц Уильям высказался по поводу обвинений Меган Маркл.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер