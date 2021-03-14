Амбициозная цель: создан альянс для производства в 2021 году 2 млрд доз вакцины Pfizer против коронавируса

В субботу, 13 марта, стало известно, что немецкая компания BioNTech договорилась с несколькими крупными фармацевтическими компаниями о создании альянса по производству вакцины против коронавируса. Речь идет о прекрасно зарекомендовавшей себя первой в мире вакцине на основе матричной РНК, которую BioNTech разработала в прошлом году и производит в настоящее время в сотрудничестве с американским концерном Pfizer. Однако их мощностей не хватает, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры были начаты еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech и Pfizer объявили о завершении третьей фазы испытаний вакцины. Немецкая компания ставит перед собой амбициозную цель — произвести до конца текущего года 2 миллиарда доз вакцины!

Издание утверждает, что в альянс вошли уже 13 компаний, преимущественно, европейских. Это немецкие фармацевтические фирмы с мировым именем Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology, французские Sanofi и Delpharm, швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics.

При этом BioNTech расширяет и собственное производство. Уже в апреле заработает новый завод компании, который будет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.

В Евросоюзе с одобрением встретили эту новость. Темпы массовой вакцинации в странах ЕС остаются пока неудовлетворительными, что заставляет отдельные государства искать собственные пути решения проблемы, нарушая при этом договоренности, достигнутые в Брюсселе.

Тем временем, 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило к применению на территории ЕС вакцину американского концерна Johnson & Johnson (J&J). Еврокомиссия в тот же день поддержала EMA. Таким образом, в Евросоюзе одобрено массовое применение же четвертой вакцины против коронавируса. Первой разрешение получила вакцина BioNTech/Pfizer, затем препарат американской компании Moderna, после него вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины Johnson & Johnson показали, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени тяжести на 66% спустя четыре недели с момента укола. Вакцина одинаково эффективна как для людей пожилого возраста, так и для молодежи. При этом треть испытуемых была старше 60 лет. После вакцинации не было установлено случаев смерти или госпитализации людей, которым была сделана прививка.

Вакцина Johnson & Johnson обладает рядом преимуществ по сравнению с другими препаратами. Главное из них — необходим только один укол. Второе преимущество — вакцину можно хранить и транспортировать при температуре, которую обеспечивает обычный бытовой холодильник.

Вакцина является векторной, ее основу составляет простой простудный вирус. Как и вакцина AstraZeneca, препарат концентрируется на спайковом белке на поверхности коронавируса, вызывая иммунный ответ.

В 2021 году концерн Johnson & Johnson планирует выпустить миллиард доз вакцины. Производить ее будут в США, Европе, Индии и ЮАР. США получат первые 100 миллионов доз вакцины, которые компания должна поставить уже до начала июля. На вторую половину года правительство Соединенных Штатов зарезервировало еще 200 миллионов доз. Евросоюз заказал 400 миллионов доз.

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