Лежали во всех вырытых могилах: женщина «из мести» раскидала на кладбище фотографии и конфеты соседского мальчика

В российском Липецке произошел шокирующий случай — женщина хотела отомстить семье соседей через их внука. Об этом сообщает Федеральное агенство новостей.

По информации ресурса, конфликт между семьями длится с 2020 года. Бабушка и дедушка мальчика якобы поссорились с соседкой, дочь которой решила отомстить семье.

39-летняя женщина преследовала школьника и даже смогла его несколько раз сфотографировать. После этого родители обратились за помощью в полицию. Ей сделали предупреждение, и жительница Липецка перестала конфликтовать.

Спустя время женщина разбросала на кладбище в вырытых могилах фотографии мальчика. Снимки были изрисованы черным маркером, а рядом лежали конфеты.

Сотрудники похоронной службы отнесли снимки в церковь. В полиции заинтересовались инцидентом после публикаций в местных СМИ и соцсетях. Липчанку задержали.

Ранее «ФАКТЫ» писали еще об одной истории, связанной с кладбищем. В Тверской области России патологоанатомы перепутали умерших, когда выдавали тела родственникам. А исправить ошибку они пытались сами, выкопав на кладбище гроб с покойником. Когда везли его в машине в морг, их остановила полиция.

Фото riafan.ru/

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