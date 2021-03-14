Девушка-детектив решилась снять с себя форму и выиграла конкурс красоты, став самой соблазнительной пышкой

Когда Никола Флосс из Англии была подростком, она с грустью смотрела на обложки глянца, считая, что её тело далеко от идеала. Девушка начала набирать вес, у неё появилось расстройство приёма пищи, а нелюбовь к себе сопровождалась тревогой и депрессией.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Сейчас Николе 31, и она работает детективом в полиции.

Однако, когда девушка снимает форму, она берётся за другое дело — помогает людям принять себя. Недавно она поучаствовала в конкурсе красоты для пышек, где блистала в роскошном синем платье со шлейфом и удостоилась первого места.

По словам Николы, она «раздвигает границы, ломает стереотипы и бросает вызов ограничениям в мире красоты». При этом коллеги полностью поддерживают девушку, которая ездит на работу на машине с надписью: «Каждый человек имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своём собственном теле».

Девушка подрабатывает моделью, демонстрируя купальники и продвигая позитивный взгляд на человеческое тело. «Когда я была моложе, такого ещё не было. Теперь я могу что-то изменить», — отметила Никола.

Напомним, в связи с началом пандемии коронавируса люди во многих странах были вынуждены сменить вид деятельности и стали заниматься новым для себя ремеслом. К примеру, в США бывшая евангелическая проповедница решилась уйти из церкви и начать сниматься в порно.

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