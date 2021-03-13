Неожиданная находка: археологи обнаружили папирусы с литературными произведениями Древнего Египта в мумиях крокодилов

Группа ученых под руководством Эдрю Хогана, изучающая древние египетские документы в библиотеке при Калифорнийском университете, обнаружила, что в папирусах, которыми были набиты мумии крокодилов, сохранились свидетельства о жизни древних египтян. В некоторых из них ученые обнаружили литературные произведения. Об этом пишет Express.

По информации издания, в конце 19 века археологи нашли большое захоронение сотен мумифицированных крокодилов в древнем городе Тебтунис, который в настоящее время носит название Телль-Умм-эль-Барагат.

Как известно, древние египтяне считали нильских крокодилов воплощением одного из богов. По мнению экспертов, этих рептилий связывали с Собеком, олицетворяющим воды реки Нил и их разливы. Египтяне верили, что Собек отпугивает силы тьмы, защищая от них как людей, так и богов.

В древние времена нильские крокодилы представляли большую опасность для жителей, живущих у берегов реки. Они считали их очень сильными животными, к тому же размеры этих крокодилов составляли не менее 6 метров в длину. Из-за этого рептилии приносились в жертву египетским богам.

Методы бальзамирования рептилий были такими же, как и при мумификации людей. Для сохранения формы, тушки животных набивали старыми исписанными папирусами.

Когда мумии рептилий были обнаружены, египтологи посчитали манускрипты не имеющими особой ценности. Только через две сотни лет признали их ценность.

В настоящее время чучела животных выставлены в Музее антропологии.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Исландии археологи обнаружили дом женщины-викинга, побывавшей в Америке за 500 лет до Колумба. А возле Черноморска Одесской области нашли кости шерстистого носорога, обитавшего на побережье Черного моря около 12 тысяч лет назад.



Фото express.co.uk/

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter