Двухлетний мальчик подавился сосиской и умер из-за халатности врачей

В британском городе Саутгемптоне, что в графстве Хэмпшир, двухлетний Джеймс Мэннинг умер, подавившись сосиской за завтраком. Мальчика успели доставить в больницу, но врачи не спасли ребенка, пишет The Sun.

Родители Джеймса считают, что в смерти малыша виновны врачи, которые не смогли вовремя провести необходимые процедуры.

Трагедия произошла еще 18 июня 2018 года, когда семья отдыхала на одном из местных курортов. Отвлекшийся на что-то Джеймс подавился, пытаясь проглотить сосиску. Его немедленно доставили в близлежащую больницу Southampton General Hospital, но медики не помогли ребенку. По мнению матери мальчика, врачи просто стояли вокруг и ничего не делали.

Через два дня Джеймс скончался в результате необратимых изменений мозга, вызванных нехваткой кислорода.

Женщина утверждает, что если бы ее сыну вовремя сделали искусственное дыхание, трагедии можно было бы избежать. Однако по какой-то причине врачи растерялись, увидев задыхающегося мальчика, и драгоценное время было потеряно.

Мать обратилась в суд, однако привлеченные к заседанию эксперты до сих пор расходятся во мнении относительно того, можно ли было спасти мальчика при других действиях врачей. Пока что обвинение им не предъявлено, но разбирательства продолжаются.

«ФАКТЫ» писали о жутком случае в Австралии. В городе Мургон семимесячный младенец утонул в раковине, пока мама проверяла посты в соцсетях. Женщину обвинили в непредумышленном убийстве. В суде ее освободили под залог, посчитав, что она не представляет угрозу для других детей.

Фото thesun.co.uk/

399

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter