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Мир

«Прости меня»: отец обнял 10-летнего сына и затем задушил голыми руками

14:31 13 марта 2021
Отец с сыном

В городе Каратай в турецкой провинции Конья на днях произошел дикий случай: в полицию позвонил мужчина и сообщил, что совершил убийство. А когда правоохранители прибыли на место, перед ними предстала страшная картина.

На кровати лежал 10-летний мальчик, который уже не дышал, пишет Daily Star.

Медики, которые приехали вместе с полицией, констатировали смерть и увезли тело на вскрытие.

Преступником оказался 32-летний Измаил Килинчер, отец маленького Хусейна. Он рассказал, что очень любил сына, поэтому решил поскорее отправить его на небеса, чтобы он не успел вырасти и очернить себя грехами. Он отправил свою 31-летнюю жену Рабию в магазин, а потом всё объяснил Хусейну.

Он сказал ему, что собирается его убить, извинился, обнял и поцеловал в лоб.

«Ты меня тоже прости, папа», — ответил ему мальчик.

Погибший ребенок

После этого Измаил задушил сына, запер квартиру и вызвал полицию. Правоохранители же завели дело о предумышленном убийстве — выяснилось, что мужчина планировал это около двух недель, В участке отец пытался пояснить офицерам, что сам он за грехи попадёт в ад. Но для Хусейна такой судьбы он не хотел, поэтому решил помочь ему достичь рая.

«Я грешен и попаду в ад. Мой сын тоже начал бы грешить, как только подрос. Чем дольше человек живёт, тем сильнее он становится запятнан грехом. Я не хотел, чтобы мой сын поддался искушению и закончил, как я. Поэтому я отправил его в рай невинным», — сказал отец.

Напомним, в декабре 2020 года в российской Уфе после ссоры с женой мужчина убил 6-летнего сына и годовалую дочь, после чего совершил самоубийство.

Фото с Pixabay

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